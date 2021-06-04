В Ірані загасили пожежу на найбільшому в країні нафтопереробному заводі Tondguyan.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Al-Monitor, CNN з посиланням на Reuters

Деталі: Департамент пожежогасіння Тегерана заявив, що полум'я повністю ліквідоване, і більше немає загрози поширення вогню на основні контейнери НПЗ.

CNN пише, що внаслідок пожежі постраждало не менше 11 людей.

Як повідомляється, пожежа спалахнула напередодні. Пожежа вразила великий резервуар з 20 тисяч барелів нафти.

Іранські чиновники відкинули припущення, що це був акт саботажу. Глава провінційного управління кризового управління Тегерана Мансур Дараджаті заявив, що "витік в трубопроводі скрапленого газу на об'єкті спричинив пожежу".

Зазначається, що цей інцидент стався всього за кілька годин після того, як одне з найбільших суден іранського військово-морського флоту загорілося і затонуло в Оманській затоці.