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Справа про шахрайство: суд арештував ексзаступника голови ОДА, застава - більше 4 млн

П'ятниця, 4 червня 2021, 09:53
Справа про шахрайство: суд арештував ексзаступника голови ОДА, застава - більше 4 млн

Суд арештував ексзаступника голови Чернігівської ОДА, якого підозрюють у шахрайстві.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: 3 червня Печерський  районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого територіального управління ДБР у Києві щодо застосування до підозрюваних у шахрайстві у великих розмірах ексзаступника голови Чернігівської ОДА та його спільника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 30 липня 2021 року.

Альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя обрав внесення застави у розмірі 4 млн 400 тис грн кожному.

Що передувало: 1 червня у Києві правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський".

За попередньою інформацією, спільник чиновника за "винагороду" у 160 тис. доларів США гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко повідомила, що цього її заступника 2 червня звільнено з посади.

Українська правда

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Теми: хабарКиївДБР
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