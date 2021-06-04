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Переходила колію в навушниках: на Львівщині потяг насмерть збив жінку

П'ятниця, 4 червня 2021, 11:49
Переходила колію в навушниках: на Львівщині потяг насмерть збив жінку

На Львівщині після наїзду потяга загинула 33-річна жінка – вона в навушниках переходила колію в невстановленому місці.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: Правоохоронці встановили особу загиблої – 33-річної мешканки селища Рудне. Також попередньо встановлено, що загибла мала навушники та намагалась перейти колії у невстановленому місці перед потягом, проте не встигла. Від отриманих травм вона померла.

Зазначається, що її збив вантажний потяг 3 червня близько 19:30.

Відкрито справу за статтею "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту", її санкція передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Українська правда
Теми: Львівщинааварія
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