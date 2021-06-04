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Хмари, дощі, сонце і несміливе потепління - чого чекати на вихідних

П'ятниця, 4 червня 2021, 11:56
фото Наталі Негрей

У вихідні на українців чекає дощова, але тепла погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Хмари, дощі, грози, сонце і нарешті несміливе потепління - усі ці герої серіалу "Нетаке літо в Україні" вже гримуються перед вихідними".

Деталі: За даними Діденко, 5 червня циклон, який зсунувся із Приазов'я за наші межі, ще поливатиме дощами східні області України, прилеглі центральні, та південний схід.

У навколокарпатських областях атмосферний фронт із заходу спричинить дощі, в горах - помірні зливи.

На Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, у більшості північних областей, у Вінницькій та значній частині Черкаської областей, на Одещині та Миколаївщині суттєві опади не очікуються.

6-го червня періодичні дощі очікуються практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднаються гроза та шквал.

За словами синоптикині, температура повітря впродовж суботи-неділі обіцяє бути комфортною, у денні години +18 +23 градуси. Лише у східній частині 5-го червня буде свіжіше +15 +19 градусів.

У Києві та околицях ймовірність дощу 5-го червня незначна, 6-го червня - більша.

Буде приємно тепло, максимальна температура повітря 5-6 червня коливатиметься близько +20-ти градусів.

"Понеділок принесе в Україну знову багато дощів. Проте це вже буде наступна серія нашого серіалу",  - резюмує Діденко.

Українська правда
Теми: погода


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