Кремль: Поки немає пропозицій від Києва щодо зустрічі президентів

У Кремлі заявили, що поки що не отримали від Києва конкретних ділових пропозицій щодо можливої ​​зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "(Ніякої ясності – ред.) немає. Ви всі знаєте ті пропозиції, які зробив президент пану Зеленському. Ви знаєте всі відповіді пана Зеленського. Якісь зовсім конкретні, ділові пропозиції щодо порядку денного для потенційної зустрічі по лінії офісу президента ми поки не отримали".

Деталі: Пєсков нагадав, що Зеленський заявляв про намір обговорити Крим, але назвав це "субстантивною пропозицією", яка "обговоренню не підлягає".

Що було раніше: 20 травня президент України заявив, що його офіс почав переговори з російською стороною з питання організації його зустрічі з главою російської держави. У Кремлі це підтвердили.

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