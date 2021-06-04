Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кремль: Поки немає пропозицій від Києва щодо зустрічі президентів

П'ятниця, 4 червня 2021, 13:12
Фото РИА Новости

У Кремлі заявили, що поки що не отримали від Києва конкретних ділових пропозицій щодо можливої ​​зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "(Ніякої ясності – ред.) немає. Ви всі знаєте ті пропозиції, які зробив президент пану Зеленському. Ви знаєте всі відповіді пана Зеленського. Якісь зовсім конкретні, ділові пропозиції щодо порядку денного для потенційної зустрічі по лінії офісу президента ми поки не отримали".

Деталі: Пєсков нагадав, що Зеленський заявляв про намір обговорити Крим, але назвав це "субстантивною пропозицією", яка "обговоренню не підлягає".

Що було раніше: 20 травня президент України заявив, що його офіс почав переговори з російською стороною з питання організації його зустрічі з главою російської держави. У Кремлі це підтвердили.

Передісторія: 

  • 20 квітня на тлі нарощування Росією військових і техніки біля кордонів України, президент Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу".
  • 22 квітня Путін відповів на пропозицію Зеленського: зустрічатися на Донбасі й говорити про завершення війни відмовився, але висловив готовність у Москві обговорити відносини між Україною та Росією.
  • 26 квітня Зеленський висловив переконання, що зустріч із Путіним відбудеться. Місце такої двосторонньої зустрічі його не дуже хвилювало. Офіс президента обговорював як можливі майданчики для переговорів із президентом РФ і Ватикан, і Туреччину, Ізраїль та Австрію.  
  • 30 квітня у Кремлі заявили, що жодних конкретних пропозицій щодо зустрічі Зеленського і Путіна їм не надходило. Речник Путіна також наголошував, що про Донбас мова йти не може.

Теми: РосіяПутінЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні перевірять усіх, хто під санкціями США – Данілов

ЄС закрив небо для авіакомпаній із Білорусі

20 ексчиновників уже покидають маєтки у Конча-Заспі і Пущі-Водиці – Данілов

Путін – Україні: Якби дружили з РФ, отримали б дешевий газ, як Білорусь

Поліцейського, який знущався з двох юнаків, викрили на новому катуванні

Скандал із трансплантаціями у Болгарії: "племінники" з України віддавали нирки багатим "дядечкам"

Усі новини...
Росія
В РФ заявили про плани виробляти "Спутник V" в Угорщині
Окупанти обстріляли Піски з мінометів
Росія і Білорусь домовилися разом боротися з Заходом
Останні новини
17:43
РНБО прийняло рішення щодо розвитку авіабудівельної галузі
17:38
У "Київтеплоенерго" знову прийшли прокурори і податківці
17:33
Путін каже, що є можливість завантажувати українську ГТС і далі, але "потрібна воля Києва"
17:23
В Україні перевірять усіх, хто під санкціями США – Данілов
17:20
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
17:19
Україна відкинула пропозицію Ірану про $150 тисяч компенсації родинам жертв збиття МАУ
17:17
Деолігархізація не закінчиться одним законом – Данілов
17:15
ЄС закрив небо для авіакомпаній із Білорусі
17:09
"Дочка" "Нафтогазу" відмовилась від держкомпенсації за обслуговування "труби Медведчука" – ЗМІ
17:08
20 ексчиновників уже покидають маєтки у Конча-Заспі і Пущі-Водиці – Данілов
Усі новини...