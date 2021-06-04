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Кремль: Поки немає пропозицій від Києва щодо зустрічі президентів

П'ятниця, 4 червня 2021, 13:12
Кремль: Поки немає пропозицій від Києва щодо зустрічі президентів
Фото РИА Новости

У Кремлі заявили, що поки що не отримали від Києва конкретних ділових пропозицій щодо можливої ​​зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова: "(Ніякої ясності – ред.) немає. Ви всі знаєте ті пропозиції, які зробив президент пану Зеленському. Ви знаєте всі відповіді пана Зеленського. Якісь зовсім конкретні, ділові пропозиції щодо порядку денного для потенційної зустрічі по лінії офісу президента ми поки не отримали".

Деталі: Пєсков нагадав, що Зеленський заявляв про намір обговорити Крим, але назвав це "субстантивною пропозицією", яка "обговоренню не підлягає".

Що було раніше: 20 травня президент України заявив, що його офіс почав переговори з російською стороною з питання організації його зустрічі з главою російської держави. У Кремлі це підтвердили.

Передісторія: 

  • 20 квітня на тлі нарощування Росією військових і техніки біля кордонів України, президент Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу".
  • 22 квітня Путін відповів на пропозицію Зеленського: зустрічатися на Донбасі й говорити про завершення війни відмовився, але висловив готовність у Москві обговорити відносини між Україною та Росією.
  • 26 квітня Зеленський висловив переконання, що зустріч із Путіним відбудеться. Місце такої двосторонньої зустрічі його не дуже хвилювало. Офіс президента обговорював як можливі майданчики для переговорів із президентом РФ і Ватикан, і Туреччину, Ізраїль та Австрію.  
  • 30 квітня у Кремлі заявили, що жодних конкретних пропозицій щодо зустрічі Зеленського і Путіна їм не надходило. Речник Путіна також наголошував, що про Донбас мова йти не може.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінЗеленський
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