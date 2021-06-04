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Кулеба про ТКГ: Лукашенко не виправдав довіри, є різні альтернативи Мінську 

П'ятниця, 4 червня 2021, 13:53
Кулеба про ТКГ: Лукашенко не виправдав довіри, є різні альтернативи Мінську 

У Києва є різні пропозиції щодо заміни Мінська як майданчика для переговорів Тристоронньої контактної групи, але нове місце мають підтримати Росія та ОБСЄ. 

Джерело :міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1" 4 червня

Пряма мова: "Я не бачу зараз взагалі жодних умов для того, щоб перемовини в Мінську відновилися. Але ми розуміємо, що Росія буде гратися на цій історії. Оскільки Росії в принципі вигідно все, що гальмує мирний процес і блокує переговори, то, безумовно, історію з неможливістю для України або ОБСЄ приїхати до Мінська вони використовуватимуть для гальмування переговорного процесу, 

Є різні варіанти, є різні пропозиції, але треба розуміти, що цей варіант має підійти для трьох сторін: і Україна, і ОБСЄ, і Російська Федерація мають на нього погодитися".

Деталі: Кулеба зазначив, що "Мінський формат – це просто бренд".

За його словами, Олександру Лукашенку дали можливість долучитися до цього процесу і показати свою вагу, але він "не виправдав довіри, дискредитував себе". 

"Тому я не бачу, як це може далі працювати. Але бренд (тристоронній формат – ред.) залишиться", – сказав голова МЗС.

Цьому передувало: Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук 27 травня заявляв, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі через дії режиму Олександра Лукашенка.

Передісторія: 

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак "Ryanair" Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу "NEXTA" Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Кабінет міністрів України вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією. Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня, але гроші за квитки обіцяли повернути.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГКулеба ДмитроБілорусьЛукашенко
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