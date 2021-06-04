"Ваш родич у важкому стані із COVID": шахрая засудили до трьох років

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 49-річного чоловіка за фактом шахрайства, який дзвонив людям, що нібито їхні рідні перебувають в лікарні у важкому стані через COVID-19 і вимагав грошей.

Джерело: прокуратура Харківщини

Деталі: За даними слідства, встановлено, що цей раніше судимий чоловік був нещодавно звільнений з місць позбавлення волі, де відбував покарання за шахрайства.

Тепер його визнали знову винним та призначили покарання до 3 років позбавлення волі.

Дослівно: "Так, з березня по квітень 2020 року зловмисник тричі приїжджав до м. Первомайський Харківської області та ошукував мешканців міста, здійснюючи телефонні дзвінки на стаціонарні телефони останніх.

Надалі зловмисник представлявся знайомим їх родичів, повідомляючи, що їх рідні знаходяться у лікарні з діагнозом COVID-19, у край важкому стані та терміново потребують грошей на лікування, чим завдав матеріальної шкоди мешканцям міста на загальну суму понад 170 тис. грн".