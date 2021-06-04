Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Ваш родич у важкому стані із COVID": шахрая засудили до трьох років

П'ятниця, 4 червня 2021, 14:18

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 49-річного чоловіка за фактом шахрайства, який дзвонив людям, що нібито їхні рідні перебувають в лікарні у важкому стані через COVID-19 і вимагав грошей.

Джерело: прокуратура Харківщини

Деталі: За даними слідства, встановлено, що цей раніше судимий чоловік був нещодавно звільнений з місць позбавлення волі, де відбував покарання за шахрайства.

Тепер його визнали знову винним та призначили покарання до 3 років позбавлення волі.

Дослівно: "Так, з березня по квітень 2020 року зловмисник тричі приїжджав до м. Первомайський Харківської області та ошукував мешканців міста, здійснюючи телефонні дзвінки на стаціонарні телефони останніх.

Надалі зловмисник представлявся знайомим їх родичів, повідомляючи, що їх рідні знаходяться у лікарні з діагнозом COVID-19, у край важкому стані та терміново потребують грошей на лікування, чим завдав матеріальної шкоди мешканцям міста на загальну суму понад 170 тис. грн".

Українська правда
Теми: Харківська областьпрокуратуракоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні перевірять усіх, хто під санкціями США – Данілов

ЄС закрив небо для авіакомпаній із Білорусі

20 ексчиновників уже покидають маєтки у Конча-Заспі і Пущі-Водиці – Данілов

Путін – Україні: Якби дружили з РФ, отримали б дешевий газ, як Білорусь

Поліцейського, який знущався з двох юнаків, викрили на новому катуванні

Скандал із трансплантаціями у Болгарії: "племінники" з України віддавали нирки багатим "дядечкам"

Усі новини...
Харківська область
Вибухи боєприпасів у Балаклії: судитимуть колишнього офіцера ЗСУ
Шукачі металобрухту знайшли 250-кілограмову німецьку бомбу
На Харківщині дитині відірвало пальці петардою
Останні новини
17:43
РНБО прийняло рішення щодо розвитку авіабудівельної галузі
17:38
У "Київтеплоенерго" знову прийшли прокурори і податківці
17:33
Путін каже, що є можливість завантажувати українську ГТС і далі, але "потрібна воля Києва"
17:23
В Україні перевірять усіх, хто під санкціями США – Данілов
17:20
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
17:19
Україна відкинула пропозицію Ірану про $150 тисяч компенсації родинам жертв збиття МАУ
17:17
Деолігархізація не закінчиться одним законом – Данілов
17:15
ЄС закрив небо для авіакомпаній із Білорусі
17:09
"Дочка" "Нафтогазу" відмовилась від держкомпенсації за обслуговування "труби Медведчука" – ЗМІ
17:08
20 ексчиновників уже покидають маєтки у Конча-Заспі і Пущі-Водиці – Данілов
Усі новини...