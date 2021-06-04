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Вакцинація через "Дію": влада Києва збільшила кількість медичних бригад

П'ятниця, 4 червня 2021, 15:16
Вакцинація через Дію: влада Києва збільшила кількість медичних бригад
Громадське радіо

Цими вихідними 24 вакцинальні бригади робитимуть щеплення у столичному Центрі вакцинації проти COVID-19.

Джерело:  перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.у Facebook

Пряма мова: "Ми врахували досвід проведення вакцинації на минулих вихідних. Ми розмежували потоки людей, які прийдуть на щеплення.. Наголошую, обов’язкова умова для вакцинації – реєстрація в додатку "Дія".

Крім того, ми збільшили кількість вакцинальних бригад із 16 до 24. Частина бригад вакцинуватиме тих, у кого є запрошення. А частина – тих, хто зареєстрований у "Дії", але запрошення не отримав".

Деталі: Поворозник нагадав, що охочим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження реєстрації у додатку "Дія" та бажано – копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

Вхід до Центру вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито із 10:00 до 17:30.

Що передувало: Задля зменшення скупчень та черг було вирішено розділити потоки людей на дві черги:

В одній будуть люди з листа очікування, яких попередньо запрошуватимуть на певний час щеплення через телефонний дзвінок чи повідомлення.

В іншій – усі охочі зробити щеплення з листа очікування вакцинації, яким ще не надійшло запрошення.

Знати більше: Хто та в яких центрах вакцинації може отримати щеплення в найближчі вихідні – МОЗ

Українська правда

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Теми: вакцинаціяКиїв
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