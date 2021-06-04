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Скандал із трансплантаціями у Болгарії: "племінники" з України віддавали нирки багатим "дядечкам"

П'ятниця, 4 червня 2021, 15:26

У Болгарії розгорівся скандал після того, як стали відомо, що державна лікарня виконувала операції з пересадки органів, ймовірно, з порушенням законодавства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило, що при колишньому уряді Бойко Борисова державна лікарня пересаджувала органи бідних живих донорів багатим "дядечкам", у зв'язку з чим у міністерства "є всі підстави вважати, що вони не є родичами, як того вимагає закон".

Повідомляється, що високопоставлений урядовий чиновник отримав таким чином трансплантацію печінки та зумів перейти в початок списку очікування.

За останні два роки в державній лікарні було проведено 14 операцій з пересадки нирки від живих донорів, і в документах вказано, що всі донори нирок - бідні "племінники" з України та Молдови, а одержувачі - багаті "дядечки" з таких країн, як Ізраїль, Японія та Оман.

Міністр охорони здоров'я Стойко Кацаров заявив, що багато хто з багатих "дядечків", які отримали нирки, використовували фальшиві особистості.

Хоча підозри щодо порушення правил трансплантації в країні існують вже давно, це перший раз, коли така практика була підтверджена урядом. Міністерство охорони здоров'я побоюється, що це викриття отримає сильний міжнародний резонанс.

Теми: Болгаріяскандал


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