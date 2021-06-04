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Авто з журналістами підірвалося на міні в Азербайджані, троє загиблих

П'ятниця, 4 червня 2021, 15:50
Авто з журналістами підірвалося на міні в Азербайджані, троє загиблих

В азербайджанському Кельбаджарі троє людей загинули в результаті підриву на міні, четверо поранені, двоє із загиблих – співробітники ЗМІ.

Джерело: азербайджанський ресурс Day.az із посиланням на Генпрокуратуру й МВС Азербайджану.

Деталі: 4 червня близько 11 години автомобіль зі співробітниками телевізійних каналів і новинних агентств, відряджених у Кельбаджарський район для роботи, підірвався на протитанковій міні у напрямку села Сусузлуг Кельбаджарського району.

У результаті загинули три людини: оператор телеканалу Az TV Сірадж Абішов, співробітник інформаційного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ібрагімов, заступник представника ВВ Кельбаджарського району за адміністративно-територіальним округом села Сусузлуг Аріф Алієв.

4 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Серед постраждалих – режисер AzTV Еміль Мамедов, водій автобуса і місцевий житель.

Азербайджанські правоохоронці стверджують, що "мінування вірменськими ЗС азербайджанських територій із грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, в тому числі вимог Женевської конвенції від 1949 року, становить собою продовження злочинних дій проти громадян Азербайджану".

Військова прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за ст. 100.2 (планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни), 116.0.6 (порушення міжнародно-правових норм під час збройного конфлікту) та іншими статтями КК Азербайджану.

Нагадаємо: 27 вересня 2020 року, між Азербайджаном та Вірменією поновився збройний конфлікт навколо Нагірного Карабаху, який 10 листопада призупинила спільна заява президента Азербайджану, прем'єра Вірменії та президента Росії про повне припинення вогню і військових дій.

Однак у травні 2021 року поновилися взаємні звинувачення в умисному загостренні ситуації в прикордонній зоні на рівні військових Вірменії та Азербайджану.

Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. 

Знати більше: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна

"Українська правда" у Threads

Теми: АзербайджанВірменія
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