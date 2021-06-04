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СБУ затримала росіянина, якого розшукував Інтерпол за тяжкі злочини

П'ятниця, 4 червня 2021, 16:36

Контррозвідники СБУ викрили громадянина РФ, який знаходився у міжнародному розшуку з грудня і за даними Інтерполу підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

Суд обрав кримінальнику запобіжний захід у вигляді арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Українська правда
Теми: СБУІнтерполРосія


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