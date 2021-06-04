Ми зможемо пояснити, чому купували вугілля у Росії: Порошенко про допит в СБУ
П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вийшов з трьохгодинного допиту в СБУ та розповів, що сам попросив про зустріч в СБУ і обіцяє обґрунтувати купівлю вугілля з Росії у 2014-2015 роках.
Джерело: Порошенко під будівлею СБУ після допиту
Пряма мова Порошенка: "Ми дуже легко можемо пояснити, в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, антрациту, вимушені були купувати вугілля у Росії, завозити з державних шахт вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купувати електричну енергію в умовах віялових відключень.
Нехай зараз пан Зеленський пояснить, чому у 2020-2021 роках на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді, коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні.
Ми детально поспілкувалися під час цього (допиту – ред.). Хочу наголосити, що це була моя ініціатива, я попросив пана Ігоря, свого адвоката, (Голованя – ред.) терміново зателефонувати в СБУ, призначити найближчу дату допиту і за власної ініціативи прийти й відповісти на всі запитання. Ми тут перебували більше трьох годин".
Деталі: Порошенко розповів, що СБУ "цікавило, яким чином вони намагатимуться легалізувати…", але не закінчив речення й пообіцяв, що адвокати розкажуть про допит 5 червня.
Передісторія:
- Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді,розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше Порошенко.
- Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та бойовиками не вів і що голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на такі переговори не вповноважував.
- Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом.
- СБУ також отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.