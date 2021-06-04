Ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Пісків та Новгородського – ООС
П'ятниця, 4 червня 2021, 19:59
Російські найманці від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових: біля Пісків та Новгородського.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Окупанти застосовували міномети 82-го калібру.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
Що передувало: Минулої доби, 3 червня, в районі проведення ООС обстрілів зі сторони збройних формувань РФ не було.