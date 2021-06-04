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Ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Пісків та Новгородського – ООС

П'ятниця, 4 червня 2021, 19:59

Російські найманці від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових: біля Пісків та Новгородського. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. 

Що передувало: Минулої доби, 3 червня, в районі проведення ООС обстрілів зі сторони збройних формувань РФ не було.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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