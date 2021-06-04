Президент похвалився результатами запровадження санкцій

Президент Володимир Зеленський каже, що після санкцій вдалось досягти "нульового впливу злодіїв в законі", а також почати виселяти ряд мешканців "сільської місцевості" Конча-Заспи та Пущі-Водиці.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "За три тижні шістьом злодіям у законі оголошено підозру. Дванадцятьох видворено за межі України. Інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу. Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні. Крім того, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів.

Третину видворено з України. Інші очікують завершення процедури видворення або перебувають під слідством. У решти – скасовані документи на проживання в Україні. І це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди".

Деталі: Президент каже, що на РНБО обговорили "проблемні питання громадян, які проживають у сільській місцевості". Йдеться про Конча-Заспу та Пущу-Водицю, "де найбільшою проблемою є використання об’єктів державної власності незрозумілими особами з незрозумілих підстав". Водночас, після рішення президента про аудит звідти вже виселяють перших двадцятьох осіб.

"Хочу підкреслити – ці двадцять осіб "на вихід" є першими й далеко не останніми", – сказав він.