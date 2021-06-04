Новини 4 червня: масова вакцинація на вихідних, таємні рішення РНБО
На вихідних у 10 містах України діятимуть пункти масової вакцинації, РНБО ухвалила низку рішень щодо інтеграції в НАТО – актуальні новини 4 червня.
Про масову вакцинацію
У найближчі вихідні Центри масової вакцинації від COVID-19 працюватимуть у 10 містах. Зокрема, пункти будуть у таких містах: Київ, Львів, Одеса, Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні, Рівне.
Про таємні рішення РНБО
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в п'ятницю у таємному режимі розглядала питання поглиблення інтеграції України в Північноатлантичний альянс (НАТО) й ухвалила низку відповідних рішень.
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