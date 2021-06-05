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США нададуть Афганістану $266 мільйонів гуманітарної допомоги

Субота, 5 червня 2021, 05:46
США нададуть Афганістану $266 мільйонів гуманітарної допомоги

Сполучені Штати заявили, що нададуть Афганістану понад 266 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Джерело: заступниця речника Держдепартаменту США Джалін Портер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "У рамках незмінної підтримки США народу Афганістану держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати надають понад 266 мільйонів доларів нової гуманітарної допомоги, у результаті чого загальний обсяг гуманітарної допомоги США Афганістану з 2002 року становить майже 3,9 млрд доларів".

Деталі: Портер уточнила, що йдеться саме про нове фінансування, яке охоплює 157,5 млн доларів від USAID, та 109 млн від Державного департаменту. Загальна гуманітарна допомога Афганістану, починаючи з 2020 року, становитиме понад 543 млн доларів.

За її словами, протягом багатьох років Сполучені Штати приділяли першочергову увагу підтримці афганських репатріантів, біженців, переміщених осіб та інших уразливих груп населення.

Ця допомога, додала вона, спрямована на забезпечення житла, засобів для існування, медичного обслуговування, продовольства, водопостачання, засобів санітарії та гігієни.

Оскільки США виводять війська з Афганістану, сказала Портер, Вашингтон продовжуватиме підтримувати побудову мирного і стабільного майбутнього афганського народу, "якого він прагне і якого заслуговує", використовуючи повний набір дипломатичних та економічних інструментів.

Вона також нагадала, що США закликає талібів та лідерів Афганістану до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів та постійного і всеосяжного припинення вогню, аби покласти край більш як 40-річному протистоянню та створити умови, які дадуть біженцям змогу безпечно повернутися у свої домівки.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШААфганістан
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