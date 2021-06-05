Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь з мінометів

За добу 4 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Так, неподалік населених пунктів Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Станом на 7 годину ранку 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат серед українських захисників немає.