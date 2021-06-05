Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь з мінометів
Субота, 5 червня 2021, 07:38
За добу 4 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Так, неподалік населених пунктів Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
Станом на 7 годину ранку 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Українська правда