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Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь з мінометів

Субота, 5 червня 2021, 07:38

За добу 4 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Так, неподалік населених пунктів Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Станом на 7 годину ранку 5 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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