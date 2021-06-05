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Найбільше щеплень за добу зробили у Києві, найменше – на Кіровоградщині

Субота, 5 червня 2021, 09:27
Найбільше щеплень за добу зробили у Києві, найменше – на Кіровоградщині

За добу 4 червня в Україні проти коронавірусу щеплено 57 440 людей, що на 6 600 щеплень більше, ніж за попередню добу. 

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Першою дозою 4 червня було вакциновано 53 710 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 3 730 осіб.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 8 285 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 144 899 щеплень.

Найменше щеплень 4 червня зробили у Кіровоградській області – 163.

Вакцинацію здійснювали силами 502 мобільних бригад з імунізації та 514 пунктів щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення.

Читайте також: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинація
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