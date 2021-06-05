Заборона для авіакомпаній Білорусі літати у повітряному просторі ЄС набула чинності

Рішення Ради Євросоюзу про заборону на використання білоруськими літаками повітряного простору країн ЄС набуло чинності в ніч на суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Рішення було опубліковано в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю, і як вказано, заходи починають діяти наступного дня, тобто в суботу.

Рада ЄС заборонила білоруським літакам використовувати повітряний простір країн ЄС, а також користуватися аеропортами ЄС.

У документі наголошується, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерам у дозволі на посадку, зльоті з їх території або в використанні їх повітряного простору.

Заборона "не поширюється на випадки виникнення необхідності екстреної посадки або екстреного прольоту" над територією ЄС.

Нагадаємо, 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Як відомо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".