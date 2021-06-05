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Найближчі дні будуть теплі, але з дощами й грозами

Субота, 5 червня 2021, 12:28

У неділю, 6 червня, в Україні збережеться тепла погода, але очікуються короткочасні дощі та грози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

 

Деталі: У всіх областях вдень прогнозують місцями короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві в ніч на неділю без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

У понеділок, 7 червня, в Україні вночі без суттєвих опадів, вдень короткочасні дощі, грози.

 

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Києві вночі без суттєвих опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.



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