Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Харкові через "мінування" з медустанов евакуювали 120 людей

Субота, 5 червня 2021, 16:09
фото поліції

Через неправдиве повідомлення про мінування 14 медичних установ Харкова поліція евакуювала 120 громадян.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 4 червня о 09:14 на електронну пошту поліції надійшов лист з повідомленням про закладення вибухівки у 14 лікарнях і поліклініках. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Фахівці обстежили більше 35 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Інформація за даними фактами внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

 

За вчинення даного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Українська правда
Теми: Харківмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоАваков заявив про загрозу терактів в Україні через запуск "Північного потоку-2"

Кличко поскаржився на погрози, а з обшуками приходять – після наради в ОП

Вірастюка знову визнали переможцем на 87 окрузі

ООН закликає Канаду і Ватикан розслідувати смерті 215 дітей зі школи-інтернату

Двоє росіян незаконно припливли в Україну, щоб відпочити в Одесі

"Слуги" вважають, що критики законопроєкту Зеленського підіграють олігархам

Усі новини...
Харків
Школяр Харкова лякав терактами, як у Казані – СБУ
У Харкові евакуюють 14 лікарень: повідомили про мінування
Суд визнав протиправною "регіональну мову" в Харкові 
Останні новини
21:53
У Лукашенка підготували відповідь Заходу на санкції і хочуть компенсації за авіаблокаду
21:20
У РФ дали 8 років колонії військовій за нібито держзраду на користь України
20:54
Греція закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній
20:28
відеоУ Білорусі затримали двох активістів на кордоні з Литвою
19:58
відеоАваков заявив про загрозу терактів в Україні через запуск "Північного потоку-2"
19:45
Хорватія пускатиме щеплених "Спутником", але незрозуміло, чи усіх
19:33
Мінімум одну нову станцію метро відкриють у Києві до кінця року – Кличко
18:58
Бельгія дозволяє ресторанам і барам приймати відвідувачів у приміщеннях
18:55
На Донбасі від початку доби зберігається "тиша" – ООС
18:22
Дослідження: в Європі власники електрокарів їздять більше, ніж власники машин з ДВЗ
Усі новини...