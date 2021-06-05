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У Харкові через "мінування" з медустанов евакуювали 120 людей

Субота, 5 червня 2021, 16:09
У Харкові через мінування з медустанов евакуювали 120 людей
фото поліції

Через неправдиве повідомлення про мінування 14 медичних установ Харкова поліція евакуювала 120 громадян.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 4 червня о 09:14 на електронну пошту поліції надійшов лист з повідомленням про закладення вибухівки у 14 лікарнях і поліклініках. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Фахівці обстежили більше 35 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Інформація за даними фактами внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

 

За вчинення даного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Українська правда

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Теми: Харківмедицина
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