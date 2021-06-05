У Білорусі затримали двох активістів на кордоні з Литвою

На кордоні Білорусі з Литвою затримали двох активістів, які брали участь в протестах проти результатів виборів, де заявили про перемогу Олександра Лукашенка.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі в Telegram

Дослівно: "Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщіна" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі). Вони перебували в міжнародному розшуку за участь у масових заворушеннях".

Деталі: За інформацією білоруських силовиків, хлопці ховалися в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

На двох затриманих склали адмінпротоколи за незаконний перетин держкордону Білорусі.

У МВС країни стверджують, що хлопці "є учасниками навколофутбольного руху неонацистської спрямованості".

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