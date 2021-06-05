Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі затримали двох активістів на кордоні з Литвою

Субота, 5 червня 2021, 20:28
У Білорусі затримали двох активістів на кордоні з Литвою

На кордоні Білорусі з Литвою затримали двох активістів, які брали участь в протестах проти результатів виборів, де заявили про перемогу Олександра Лукашенка.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі в Telegram

Дослівно: "Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщіна" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі). Вони перебували в міжнародному розшуку за участь у масових заворушеннях".

Деталі: За інформацією білоруських силовиків, хлопці ховалися в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

На двох затриманих склали адмінпротоколи за незаконний перетин держкордону Білорусі.

У МВС країни стверджують, що хлопці "є учасниками навколофутбольного руху неонацистської спрямованості".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • 24 травня у мережі показали відео "свідчень" Протасевича щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому він "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".
  • Цивілізована світова спільнота вважає дії Лукашенка актом повітряного піратства.
  • 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьмітингиЛитваЛукашенкополітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: