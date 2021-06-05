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У Білорусі затримали двох активістів на кордоні з Литвою

Субота, 5 червня 2021, 20:28

На кордоні Білорусі з Литвою затримали двох активістів, які брали участь в протестах проти результатів виборів, де заявили про перемогу Олександра Лукашенка.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі в Telegram

Дослівно: "Жителів Бреста (21 і 27 років) затримали на ділянці кордону "Рудевщіна" в напрямку Литви (1,5 км від держкордону Білорусі). Вони перебували в міжнародному розшуку за участь у масових заворушеннях".

Деталі: За інформацією білоруських силовиків, хлопці ховалися в Москві, а 2 червня прибули до Мінська, щоб звідти перебратися до Євросоюзу.

На двох затриманих склали адмінпротоколи за незаконний перетин держкордону Білорусі.

У МВС країни стверджують, що хлопці "є учасниками навколофутбольного руху неонацистської спрямованості".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • 24 травня у мережі показали відео "свідчень" Протасевича щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому він "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".
  • Цивілізована світова спільнота вважає дії Лукашенка актом повітряного піратства.
  • 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Українська правда
Теми: БілорусьмітингиЛитваЛукашенкополітв'язні


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