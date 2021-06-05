NASA і "Роскосмос" можуть побити горщики через санкції США

Адміністратор NASA Біл Нельсон провів телефонну розмову щодо подальшої співпраці в рамках МКС з генеральним директором російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитром Рогозіним.

Джерело: NASA, "Роскосмос"

Деталі: Після розмови прес-служби агентств опублікували прес-релізи, які трохи відрізнялися.

Зокрема, NASA випустила коротке повідомлення про розмову, в якій говорилося про "продуктивну дискусію про продовження співпраці між NASA і "Роскосмосом".

Нельсон заявив Рогозіну, що астронавти NASA і космонавти "Роскосмосу" більше 20 років жили і працювали разом на МКС і NASA хотіло б продовжувати це партнерство.

Пряма мова Нельсова: "Я з нетерпінням чекаю майбутніх дискусій з Рогозіним і віртуальної участі з ним в майбутній конференції з дослідження глобального космосу".

Російська компанія повідомила, що Рогозін нагадав главі NASA про санкції США щодо підприємств російської космічної промисловості, які "суттєво ускладнюють взаємодію".

Також в "Роскосмосі" повідомили, що у них все ще немає офіційної інформації від американських партнерів про плани з управління і подальшого використання МКС.

Повідомляється, що глава "Роскосмосу" запросив Нельсона приїхати в Росію і той прийняв запрошення, проте на сайті NASA про це не згадують.

РосЗМІ повідомили, що Рогозін не підтверджував готовність "Роскосмосу" продовжити роботу МКС до 2030 року.

Росія планує піти з проєкту МКС з 2025 року.

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