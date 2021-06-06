У Штатах кількість введених доз COVID-вакцин перевищила 300 мільйонів
Неділя, 6 червня 2021, 00:47
Станом на ранок суботи, 5 червня, Сполучені Штати ввели понад 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
Джерело: Reuters із посиланням на Центр із контролю та профілактики захворювань США (CDC)
Деталі: Станом на ранок США ввели в країні 300 268 730 доз вакцин проти COVID-19 і розподілили 371 520 975 доз.
Центр з контролю та профілактики захворювань повідомив, що 170 272 150 людей отримали принаймні одну дозу, тоді як 138 112 702 людини повністю вакциновані.
Підрахунок станом на 6:00 ранку (за тихоокеанським часом) вівторка CDC включає дводозові вакцини Moderna (MRNA.O) та Pfizer / BioNTech (PFE.N), а також однодозову Johnson & Johnson (JNJ.N).
Передісторія:
- Раніше Байден заявив, що США матимуть достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця до кінця травня.
- Ще на початку березня повідомлялось, що кожного дня вакцину від коронавірусу отримують близько 2,16 млн американців.
- Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня.
- Президент США Джо Байден 26 березня назвав свою нову мету - збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 мільйонів за перші 100 днів його перебування на посаді.
- У США, аби охопити вакцинацією місця проживання 90% американського населення, президент Джо Байден у березні дав розпорядження збільшити на десятки тисяч кількість пунктів вакцинації.