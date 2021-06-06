У Штатах кількість введених доз COVID-вакцин перевищила 300 мільйонів

Станом на ранок суботи, 5 червня, Сполучені Штати ввели понад 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Джерело: Reuters із посиланням на Центр із контролю та профілактики захворювань США (CDC)

Деталі: Станом на ранок США ввели в країні 300 268 730 доз вакцин проти COVID-19 і розподілили 371 520 975 доз.

Центр з контролю та профілактики захворювань повідомив, що 170 272 150 людей отримали принаймні одну дозу, тоді як 138 112 702 людини повністю вакциновані.

Підрахунок станом на 6:00 ранку (за тихоокеанським часом) вівторка CDC включає дводозові вакцини Moderna (MRNA.O) та Pfizer / BioNTech (PFE.N), а також однодозову Johnson & Johnson (JNJ.N).

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