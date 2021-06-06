У таборі на Одещині отруїлися діти
Неділя, 6 червня 2021, 02:54
В Одеській області шестеро дітей віком від 8 до 10 років потрапили до лікарні з харчовим отруєнням та інтоксикацією.
Джерело: Пресслужба поліції в Одеській області
Дослівно: "Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало зле".
Деталі: Діти приїхали у табір в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях.
В рамках відкритого кримінального провадження для призначення експертиз відібрані проби води, їжі та зроблені змиви зі столового обладнання.
Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.
Українська правда