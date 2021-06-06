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У таборі на Одещині отруїлися діти

Неділя, 6 червня 2021, 02:54
У таборі на Одещині отруїлися діти

В Одеській області шестеро дітей віком від 8 до 10 років потрапили до лікарні з харчовим отруєнням та інтоксикацією.

Джерело: Пресслужба поліції в Одеській області

Дослівно: "Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало зле".

Деталі: Діти приїхали у табір в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях.

В рамках відкритого кримінального провадження для призначення експертиз відібрані проби води, їжі та зроблені змиви зі столового обладнання.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Українська правда
Теми: Одеська областьдіти
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