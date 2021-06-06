Головні новини суботи і ночі: скарги Кличка на погрози, заява Авакова про загрозу терактів

Кличко поскаржився на погрози, а з обшуками приходять – після наради в ОП; Аваков заявив про загрозу терактів в Україні через запуск "Північного потоку-2" – актуальні новини 5 червня і ночі.

Про скарги Кличка на погрози

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що йому постійно погрожують зміщенням з посади, а правоохоронці приходять з обшуками до комунальних підприємств після наради в Офісі президента.

Про заяву Авакова про загрозу терактів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".

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