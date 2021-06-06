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Щонайменше 138 осіб загинули в Буркіна-Фасо під час нападу терористів

Неділя, 6 червня 2021, 06:57
Щонайменше 138 осіб загинули в Буркіна-Фасо під час нападу терористів

Щонайменше 138 людей було вбито в Буркіна-Фасо в результаті найсмертоноснішної атаки, які країна бачила за останні роки.

Джерело: Euronews

Деталі: Напад стався в селі Солхан в провінції Яга регіону Сахель поблизу кордону з Малі та Нігером.

Влада назвала напад "варварським".

Уряд підтвердив атаку, заявивши, що жертвами терористів є "цивільні особи, різні за віком". Крім того, влада говорить і про підпали будинків та ринку.

Також уряд оголосив у Буркіна-Фасо триденну жалобу.

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