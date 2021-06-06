Щонайменше 138 осіб загинули в Буркіна-Фасо під час нападу терористів
Неділя, 6 червня 2021, 06:57
Щонайменше 138 людей було вбито в Буркіна-Фасо в результаті найсмертоноснішної атаки, які країна бачила за останні роки.
Джерело: Euronews
Деталі: Напад стався в селі Солхан в провінції Яга регіону Сахель поблизу кордону з Малі та Нігером.
Влада назвала напад "варварським".
Уряд підтвердив атаку, заявивши, що жертвами терористів є "цивільні особи, різні за віком". Крім того, влада говорить і про підпали будинків та ринку.
Також уряд оголосив у Буркіна-Фасо триденну жалобу.