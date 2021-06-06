Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Щонайменше 138 осіб загинули в Буркіна-Фасо під час нападу терористів

Неділя, 6 червня 2021, 06:57

Щонайменше 138 людей було вбито в Буркіна-Фасо в результаті найсмертоноснішної атаки, які країна бачила за останні роки.

Джерело: Euronews

Деталі: Напад стався в селі Солхан в провінції Яга регіону Сахель поблизу кордону з Малі та Нігером.

Влада назвала напад "варварським".

Уряд підтвердив атаку, заявивши, що жертвами терористів є "цивільні особи, різні за віком". Крім того, влада говорить і про підпали будинків та ринку.

Також уряд оголосив у Буркіна-Фасо триденну жалобу.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...