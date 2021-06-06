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Мінкульт попросив поліцію охороняти історичні будівлі в Одесі

Неділя, 6 червня 2021, 19:51

Міністерство культури звернулося до МВС з проханням надати охорону історичним будівлям в Одесі.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко в Facebook

Дослівно: "МКІП проти незаконного будівництва в історичному ареалі Одеси. Як відомо, земельна ділянка по вул. Рішельєвській, 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 у Одесі ("типографія Фесенка") з "Історико-архітектурним опорним планом, проектом зон охорони та визначення меж історичних ареалів м. Одеси" розташовується у межах Центрального історичного ареалу м. Одеси й комплексної охоронної зони історичного центру міста.

Звернувся до Арсена Авакова з проханням надати охорону згаданим об’єктам територіальними підрозділами поліції. Тут ми виступаємо разом з головою Одеської ОДА Сергієм Гриневецьким. Адже поки триває судовий процес з розгляду нашої апеляції проти рішення на користь замовника будівництва ТОВ "ОДЕСА-СІТІ" та генпідрядника ТОВ "МАРТЕН ГРУП", яких пов’язують з одним "відомим" одеським забудовником, – важливо не допустити свавілля щодо історичних пам’яток".

Деталі: Ткаченко також висловив вдячність поліції за миттєву реакцію на захист історичного ареалу Одеси.

Українська правда
Теми: ОдесаМінкультури


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