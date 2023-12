У Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО

В регіоні Балтійського моря 6 червня почалися великі військові навчання НАТО Baltic Operations (BALTOPS), що проходять цього року в 50-те.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Today, the U.S., along with 15 NATO & 2 partner nations, will begin the 50th Baltic Operations (BALTOPS) exercise, the premier maritime-focused exercise in the Baltic Region. Exercises like #BALTOPS50 greatly enhance flexibility & interoperability among allied & partner nations. https://t.co/jOI9U7EZ7S