Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО готове захистити союзників від загроз з боку РФ і Білорусі – генсек

Неділя, 6 червня 2021, 22:34
НАТО готове захистити союзників від загроз з боку РФ і Білорусі – генсек

НАТО готове захистити союзників від будь-яких загроз, що виходять з Росії або Білорусі.

Джерело: генсек НАТО Йенс Столтенберг у коментарі німецькому виданню Welt Am Sonntag

Пряма мова: "НАТО – це оборонний союз. Я не хочу надто багато розмірковувати. Але ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. У надзвичайній ситуації ми, звичайно, готові захистити будь-якого союзника від будь-якого виду загроз, що виходять із Мінська та Москви".

Деталі: Столтенберг також повідомив, що ситуація в Білорусі буде предметом обговорення на саміті НАТО у Брюсселі через тиждень, в якому візьмуть участь канцлер Ангела Меркель і президент США Джо Байден.

Столтенберг констатував, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії.

"Союзники серйозно стурбовані більш тісною співпрацею між Москвою і Мінськом в останні місяці", - сказав він.

Генсек НАТО також відзначив, що в минулому Росія порушила територіальну цілісність України, Грузії і Молдови.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
НАТО
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Генсек НАТО збирає Ердогана і прем’єра Швеції на зустріч у понеділок і бачить шанс на рішення
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: