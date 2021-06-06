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НАТО готове захистити союзників від загроз з боку РФ і Білорусі – генсек

Неділя, 6 червня 2021, 22:34

НАТО готове захистити союзників від будь-яких загроз, що виходять з Росії або Білорусі.

Джерело: генсек НАТО Йенс Столтенберг у коментарі німецькому виданню Welt Am Sonntag

Пряма мова: "НАТО – це оборонний союз. Я не хочу надто багато розмірковувати. Але ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. У надзвичайній ситуації ми, звичайно, готові захистити будь-якого союзника від будь-якого виду загроз, що виходять із Мінська та Москви".

Деталі: Столтенберг також повідомив, що ситуація в Білорусі буде предметом обговорення на саміті НАТО у Брюсселі через тиждень, в якому візьмуть участь канцлер Ангела Меркель і президент США Джо Байден.

Столтенберг констатував, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії.

"Союзники серйозно стурбовані більш тісною співпрацею між Москвою і Мінськом в останні місяці", - сказав він.

Генсек НАТО також відзначив, що в минулому Росія порушила територіальну цілісність України, Грузії і Молдови.

Українська правда
Теми: НАТОРосіяБілорусь


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