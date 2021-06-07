Понад 30 людей загинули в зіткненнях в суданському Дарфурі

Близько 36 людей загинули і 32 отримали поранення під час зіткнень в суданському штаті Південний Дарфур.

Джерело: Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство SUNA

Деталі: За повідомленням SUNA, насильство сталося між членами угруповань "Феллата" і "Тайша" в районі Ум-Дафук. Місцевий житель сказав, що в суботу відбулися зіткнення через земельного спору.

Як зазначається, в останні місяці безпекова ситуація в Дарфурі погіршилася, незважаючи на мирну угоду, підписану між перехідною владою Судану і деякими повстанськими угрупованнями в кінці 2020 року.

Спільні миротворчі сили ООН і Африканського союзу припинили патрулювання 1 січня перед виведенням своїх військ, а суданські національні сили зобов'язалися убезпечити Дарфур замість них.

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