Питання вступу України в НАТО треба вирішувати негайно – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання про вступ України в НАТО необхідно вирішити негайно, його не можна відкладати на майбутнє.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю AXIOS

Пряма мова: "Я думаю, якщо нас приймуть в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас у складі, тоді не варто дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати це майбутнє. Проблема має бути вирішена негайно. Ми знаходимося в небезпеці просто зараз, наша незалежність просто зараз під загрозою, і саме зараз нам потрібна допомога".

Деталі: Зеленський нагадав, що план дій щодо членства – "справжній сигнал", "послання, пряме повідомлення", "це ще не членство, але це реальне бачення України як частини НАТО в осяжному майбутньому".

Президент додав, що він особисто вважає, що "Україна з часом вступить в НАТО", але "багато українців все більше не вірять в це так сильно, як раніше".

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