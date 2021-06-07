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Зеленський: З Блінкеном говорили про посилення безпеки на Чорному та Азовському морях

Понеділок, 7 червня 2021, 10:26
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном і американськими сенаторами говорив про збільшення військової допомоги Україні і про посилення безпеки на Чорному та Азовському морях.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю AXIOS

Пряма мова: "Ми дійсно отримували сигнали з Білого дому, і ми... у мене була особиста зустріч з сенаторами США, які приїхали, і з держсекретарем США, і ми обговорили можливе збільшення військової допомоги.

Ми говорили про... на жаль, зараз я не зможу поділитися з вами подробицями, але це дуже, дуже важливо для нас. Це було про безпеку, це було про посилення безпеки в Чорному і Азовському морях, уздовж берегової лінії, тому що наші позиції там, на мій погляд, досить слабкі".

Деталі: За словами Зеленського, Росія фактично домінує на всьому Чорному морі, і Україна хотіла б "мати там серйозну силу для цілей оборони, для захисту" країни і кордонів.

Президент додав, що обговорювалися і деякі інші питання, що стосуються допомоги Україні в сфері безпеки.

Передісторія: 

  • На початку червня Зеленський зустрівся з сенаторами США Джин Шахін, Робертом Портманом і Крістофером Мерфі. У розмові з сенаторами президент заявив, що відсутність сигналів щодо членства України в НАТО посилює Росію.
  • У травні на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Зеленський обговорив питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні.

Теми: ЗеленськийСШАУкраїнаРосія


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