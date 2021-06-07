Зеленський: З Блінкеном говорили про посилення безпеки на Чорному та Азовському морях
Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном і американськими сенаторами говорив про збільшення військової допомоги Україні і про посилення безпеки на Чорному та Азовському морях.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю AXIOS
Пряма мова: "Ми дійсно отримували сигнали з Білого дому, і ми... у мене була особиста зустріч з сенаторами США, які приїхали, і з держсекретарем США, і ми обговорили можливе збільшення військової допомоги.
Ми говорили про... на жаль, зараз я не зможу поділитися з вами подробицями, але це дуже, дуже важливо для нас. Це було про безпеку, це було про посилення безпеки в Чорному і Азовському морях, уздовж берегової лінії, тому що наші позиції там, на мій погляд, досить слабкі".
Деталі: За словами Зеленського, Росія фактично домінує на всьому Чорному морі, і Україна хотіла б "мати там серйозну силу для цілей оборони, для захисту" країни і кордонів.
Президент додав, що обговорювалися і деякі інші питання, що стосуються допомоги Україні в сфері безпеки.
Передісторія:
- На початку червня Зеленський зустрівся з сенаторами США Джин Шахін, Робертом Портманом і Крістофером Мерфі. У розмові з сенаторами президент заявив, що відсутність сигналів щодо членства України в НАТО посилює Росію.
- У травні на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Зеленський обговорив питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні.