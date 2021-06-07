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РФ приховала від світу свої військові маневри – вийшла з міжнародного договору

Понеділок, 7 червня 2021, 11:37
Фото: ТАСС

Росія вийшла з міжнародного Договору про відкрите небо, президент РФ Володимир Путін 7 червня підписав відповідний документ.

Джерело: Федеральний закон

Деталі: Путін підписав закон "Про денонсацію Російською Федерацією Договору про відкрите небо". Документ в понеділок вранці був опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Договір про відкрите небо був підписаний в березні 1992 року. Він дозволяв 34 державам-членам Організації з безпеки і співробітництва в Європі (в тому числі Україні, Росії та США) здійснювати польоти розвідувальних літаків над територіями країн-учасниць за спеціальними протоколами і заздалегідь узгодженим маршрутами.

Денонсувавши вказаний договір, Москва закрила своє небо для спостережних польотів над своєю територією.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору про відкрите небо, оскільки Росія цього договору вже не дотримувалася.

Українська правда
Теми: РосіяПутінавіа


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