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У центрі Києва на два дні обмежать рух через фестиваль

Понеділок, 7 червня 2021, 12:13
Фото stezhkamu.com

11-12 червня на Софійській площі у Києві просто неба відбудеться фестиваль "Французька весна в Україні", у зв’язку з чим обмежать рух на кількох вулицях у центрі міста.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "11-12 червня на Софійській площі просто неба відбудеться 17-ий щорічний національний фестиваль "Французька весна в Україні"".

Деталі: У зв’язку із проведенням фестивалю 11-12 червня з 16:00 до 23:00 буде обмежено рух транспорту на Софійській площі, вулицях Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку.

Також внесуть зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями.

Окрім цього, КП "Київміськсвітло" частково відключатиме зовнішнє освітлення з 7 до 12 червня із 20:00 до 23:00 на Софійській площі, вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) для проведення монументальної світлової проекції "Я – мрія…", створеної із використанням 3D-технологій.

У рамках фестивалю вуличні вистави, концерти класичної музики, кінопокази, фотовиставки, зустрічі із митцями та інтелектуальні дебати пройдуть також у Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Рівному та Харкові.

Детальна програма всіх заходів – за посиланням.

Українська правда
Теми: Київдорогикультуратранспорт


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