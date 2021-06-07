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Ткаченко вставив шпильку Кличку щодо хаотичної забудови

Понеділок, 7 червня 2021, 13:28
Ткаченко вставив шпильку Кличку щодо хаотичної забудови

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко шкодує, що мер Києва Віталій Кличко не підтримує два законопроєкти, націлені на протидію хаотичній забудові міст, зокрема і руйнуванню історичних будівель.  

Джерело: Telegram-канал Ткаченка

Пряма мова Ткаченка: "Серед підписантів, що підтримують відповідні законопроекти (щодо протидії хаотичній забудові – ред.), на жаль, відсутнє прізвище голови історичного міста, яке чи не найбільше цього потребує. Йдеться про Київ.

Виникає дисонанс, адже саме Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю для Української Правди скаржиться, що у столиці знаходиться понад 3,5 тисячі об’єктів культурної спадщини, близько 10% з яких перебувають у критичному стані та потребують заходів для збереження".

Деталі: За словами Ткаченка найближчим часом у Верховній Раді України будуть зареєстровані законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини (№ 4561) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за руйнування та знищення нерухомої культурної спадщини та порушення традиційного характеру середовища (№ 4562).

Він стверджує, що запропоновані зміни до законодавства унеможливлюють хаотичну забудову та корупцію. Проти цих змін можуть виступати забудовники, які "зважають лише на власну вигоду, нехтуючи статусом будівлі та місцем її розміщення".

Передісторія:

  • В травні Міністерство культури та інформаційної політики разом із низкою ОДА, представниками місцевої влади поросили народних депутатів невідкладно розглянути законопроекти про протидію хаотичній забудові.
  • Члени правління Асоціації міст України, яку очолює Віталій Кличко, категорично не підтримують законопроєкти №4561 та №4562 як таких, що шкодять місцевому самоврядуванню і не забезпечують досягнення поставленої мети.

Українська правда

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Теми: ТкаченкоВіталій КличкоКиїв
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