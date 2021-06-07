В Україні лише за тиждень на третину поменшало хворих із COVID-19 - ОП

В Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 – усі показники стабілізуються.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Як зазначив на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль, усі області України наразі перебувають у "жовтій" зоні.

Зайнятих ліжок зараз 11 294, що майже на 32% менше проти минулого тижня. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – зараз хворіють 81 927 осіб. Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих осіб і летальних випадків.

Нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19. Усього за тиждень щеплено 240 543 особи. Загалом в Україні проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118.

Влада планує надалі розширювати кампанію щеплення, тому Шмигаль закликав місцеву владу сприяти відкриттю центрів вакцинації у регіонах.