КНУ змінив положення про докторів, щоб забирати звання у таких як Лукашенко

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка додала до положення про звання почесного доктора пункт, яким прописано, що позбавити цього звання можуть за публічні висловлювання щодо порушення територіальної цілісності та недоторканості України.

Джерело: повідомлення КНУ

Дослівно: "Додано пункт, яким прописано підстави для позбавлення звання "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка", а це:

публічні висловлювання на підтримку сепаратизму з метою відділення та приєднання території України до іншої держави;

публічні висловлювання щодо порушення територіальної цілісності та недоторканості України;

здійснення діяльності або вчинення дій, що призводять до порушення основоположних прав і свобод людини, закріплених Міжнародним біллем про права людини та іншими міжнародними документами з прав людини ратифікованими Україною;

інші вчинки, що підривають авторитет України на міжнародній арені, несумісні з почесним званням "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

Деталі: Зокрема, причиною позбавлення колишнього президента Білорусі Олександра Лукашенка цього звання стало те, що він публічно "зневажає територіальну цілісність України, дозволяє собі обурливі висловлювання на адресу нашої держави та її керівництва".

Передісторія: У понеділок 7 червня Київський національний університет імені Тараса Шевченка позбавив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Без Лукашенка у списку почесних докторів КНУ буде 98 людей. Серед яких Леонід Кучма, Міхеіл Саакашвілі, Реджеп Ердоган, Білл Клінтон.