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Президент Євроради у розмові з Путіним закликав припинити руйнівну поведінку

Понеділок, 7 червня 2021, 17:46
Президент Євроради у розмові з Путіним закликав припинити руйнівну поведінку

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефону розмову із президентом РФ Владіміром Путіним і закликав припинити руйнівну поведінку та заявив про підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Я передав повідомлення про єдність ЄС у своєму дзвінку з президентом Путіним. Тенденція до зниження у відносинах між ЄС та Росією може змінитися лише в тому випадку, якщо Росія припинить руйнівну поведінку", - написав Мішель у Twitter.

У заяві на сайті Євроради зазначається, що Мішель передав позицію щодо відносин між ЄС та Росією та що в травневих дискусіях лідери ЄС засудили незаконну, провокаційну та руйнівну російську діяльність проти ЄС, його держав-членів та інших.

"ЄС є єдиним і солідарним перед такими діями. Відносини між ЄС та Росією знаходяться на низькому рівні. Ця ситуація або її подальше погіршення не в інтересах жодної сторони", - сказав Мішель.

Мішель також підтвердив непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та наголосив на частці відповідальності Росії за повне виконання Мінських угод.

Також обговорювали ситуацію в Білорусі. Президент Європейської ради повторив оцінку ЄС щодо вимушеної посадки рейсу Ryanair білоруською владою та повідомив про санкції, введені ЄС після інциденту.

Теми: ЄСПутін
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