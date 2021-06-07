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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

Понеділок, 7 червня 2021, 18:47
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

7 червня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників з гранатометів біля Лебединського.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

На обстріл противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає.

Тим часом піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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