Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
Понеділок, 7 червня 2021, 18:47
7 червня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників з гранатометів біля Лебединського.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу населеного пункту Лебединське найманці вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
На обстріл противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь".
Деталі: Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає.
Тим часом піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.
Українська правда