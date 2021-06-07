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Голова Наглядової ради УКФ написала заяву про відставку

Понеділок, 7 червня 2021, 19:11

Голова Наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак подала заяву про відставку з посади.

Джерело: Радіо Свобода, яка публікує заяву Мудрак

Пряма мова Мудрак: "З огляду на ситуацію, що склалася, та власною громадянською позицією про самовідведення чинного складу Наглядової ради Українського культурного фонду прошу прийняти мою заяву на звільнення з посади голови Наглядової ради УКФ за власним бажанням".

Деталі: Заява написана 4 червня.

У зверненні від 4 червня Мудрак вказувала, що у фонді завершили розгляд конкурсного відбору 2021 року. Водночас вона наголосила, що "криза розпочалася задовго до мого приходу".

За її словами криза торкається трьох основних етапів роботи УКФ: експертного оцінювання, рішень Дирекції та схвалення проєктів Наглядовою радою.

Передісторія:

  • Раніше культурні діячі написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському та Олександру Ткаченку, де звинуватили Наглядову раду УКФ в ручному управлінні та попросили допомогти вирішити ситуацію.
  • Після цього міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко відреагував на обурення культурної спільноти, пов'язане із голосуванням Наглядової ради Українського культурного фонду, яка відхилила кілька проєктів. 
  • Він запропонував піти у відставку двом членам наглядової ради Олександру Сусленському та Ігорю Тулузову, а також внести зміни у закон про УКФ.
  • 14 квітня головою Українського культурного фонду призначено президента в Win Win Communication, колишню працівницю Секретаріату президента Віктора Ющенка Ларису Мудрак.

Теми: культура


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