Голова Наглядової ради УКФ написала заяву про відставку
Голова Наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак подала заяву про відставку з посади.
Джерело: Радіо Свобода, яка публікує заяву Мудрак
Пряма мова Мудрак: "З огляду на ситуацію, що склалася, та власною громадянською позицією про самовідведення чинного складу Наглядової ради Українського культурного фонду прошу прийняти мою заяву на звільнення з посади голови Наглядової ради УКФ за власним бажанням".
Деталі: Заява написана 4 червня.
У зверненні від 4 червня Мудрак вказувала, що у фонді завершили розгляд конкурсного відбору 2021 року. Водночас вона наголосила, що "криза розпочалася задовго до мого приходу".
За її словами криза торкається трьох основних етапів роботи УКФ: експертного оцінювання, рішень Дирекції та схвалення проєктів Наглядовою радою.
Передісторія:
- Раніше культурні діячі написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському та Олександру Ткаченку, де звинуватили Наглядову раду УКФ в ручному управлінні та попросили допомогти вирішити ситуацію.
- Після цього міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко відреагував на обурення культурної спільноти, пов'язане із голосуванням Наглядової ради Українського культурного фонду, яка відхилила кілька проєктів.
- Він запропонував піти у відставку двом членам наглядової ради Олександру Сусленському та Ігорю Тулузову, а також внести зміни у закон про УКФ.
- 14 квітня головою Українського культурного фонду призначено президента в Win Win Communication, колишню працівницю Секретаріату президента Віктора Ющенка Ларису Мудрак.