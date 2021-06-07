Голова Наглядової ради УКФ написала заяву про відставку

Голова Наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак подала заяву про відставку з посади.

Джерело: Радіо Свобода, яка публікує заяву Мудрак

Пряма мова Мудрак: "З огляду на ситуацію, що склалася, та власною громадянською позицією про самовідведення чинного складу Наглядової ради Українського культурного фонду прошу прийняти мою заяву на звільнення з посади голови Наглядової ради УКФ за власним бажанням".

Деталі: Заява написана 4 червня.

У зверненні від 4 червня Мудрак вказувала, що у фонді завершили розгляд конкурсного відбору 2021 року. Водночас вона наголосила, що "криза розпочалася задовго до мого приходу".

За її словами криза торкається трьох основних етапів роботи УКФ: експертного оцінювання, рішень Дирекції та схвалення проєктів Наглядовою радою.

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