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Дощі та грози обіцяють синоптики весь тиждень

Понеділок, 7 червня 2021, 21:56

У вівторок, 8 червня, в Україні мінлива хмарність, помірний короткочасний дощ, гроза, температура вдень 20-25°. Наприкінці тижня повітря прогріється до 21-27°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 8 червня по Україні мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

9-10 червня в Україні також мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами (вночі місцями невеликі). Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°.

11-12 червня в Україні вночі переважно без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°.

У столичному регіоні 8 червня мінлива хмарність, по Києву вночі невеликий (по області - місцями), вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 13-15°, вдень 21-23°, по області - вночі 10-15°, вдень 20-25°.

9-10 червня у Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами (вночі місцями невеликі). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

11-12 червня у столиці вночі переважно без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

Теми: погода


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