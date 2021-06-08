ВООЗ не може змусити Китай розкрити більше інформації про походження COVID

ВООЗ не може змусити Китай розголошувати більше даних про походження COVID-19.

Джерело: The Guardian з посиланням на Майка Райана, директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій

Деталі: Райан заявив, що "ВООЗ не має права примушувати кого-небудь в цьому відношенні" і "ми повністю очікуємо на співпрацю, вкладу та підтримки всіх наших держав-членів в цьому починанні".

Члени групи ВООЗ, які відвідали Китай на початку цього року в пошуках походження Covid-19, заявили, що у них немає доступу до всіх даних, що сприяє триваючим спорах про прозорість країни. Однак в той час вони заявили, що теорія лабораторних витоків не заслуговує подальшого дослідження - заява, яку спростував глава ВООЗ, заявивши, що всі теорії насправді залишаються в силі.

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