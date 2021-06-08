ВООЗ не може змусити Китай розкрити більше інформації про походження COVID
ВООЗ не може змусити Китай розголошувати більше даних про походження COVID-19.
Джерело: The Guardian з посиланням на Майка Райана, директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій
Деталі: Райан заявив, що "ВООЗ не має права примушувати кого-небудь в цьому відношенні" і "ми повністю очікуємо на співпрацю, вкладу та підтримки всіх наших держав-членів в цьому починанні".
Члени групи ВООЗ, які відвідали Китай на початку цього року в пошуках походження Covid-19, заявили, що у них немає доступу до всіх даних, що сприяє триваючим спорах про прозорість країни. Однак в той час вони заявили, що теорія лабораторних витоків не заслуговує подальшого дослідження - заява, яку спростував глава ВООЗ, заявивши, що всі теорії насправді залишаються в силі.
Передісторія:
- Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.
- 31 грудня 2019 року китайська влада повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.
- Влада Китаю відмовлялася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.
- У ВООЗ визначили 4 ймовірні сценарії виникнення коронавірусу: передача від кажанів до людини через проміжну тварину; поширення вірусу безпосередньо від кажанів до людини; через продукти; через панголіноподібні (ящери), норки та кішки.