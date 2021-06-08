Головні новини понеділка і ночі: розмова з Джуліані, Зеленський і Білий дім

CNN отримав аудіозапис дзвінка в липні 2019 року між, як стверджується, Джуліані, Волкером і Єрмаком; Байден телефоном запросив Зеленського в Білий дім – актуальні новини 7 червня.

Про Джуліані, Волкера і Єрмака

Видання CNN отримало аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року між, як стверджується, колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, тоді помічником президента Володимира Зеленського.

Під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні і заяви про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року.

Про Зеленського та Байдена

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Байден запросив Зеленського в Білий дім. Зеленський прийняв запрошення.

Під час зустрічі у липні лідери ймовірно обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн.

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