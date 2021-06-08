Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини понеділка і ночі: розмова з Джуліані, Зеленський і Білий дім

Вівторок, 8 червня 2021, 08:00
Головні новини понеділка і ночі: розмова з Джуліані, Зеленський і Білий дім

CNN отримав аудіозапис дзвінка в липні 2019 року між, як стверджується, Джуліані, Волкером і Єрмаком; Байден телефоном запросив Зеленського в Білий дім – актуальні новини 7 червня.

Про Джуліані, Волкера і Єрмака

Видання CNN  отримало аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року між, як стверджується, колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, тоді помічником президента Володимира Зеленського.

Під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні і заяви про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року.

Про Зеленського та Байдена

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Байден запросив Зеленського в Білий дім. Зеленський прийняв запрошення.

Під час зустрічі у липні лідери ймовірно обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн.

Про інші важливі новини

Росія запровадила санкції проти 9 канадських посадовців.

У звіті про походження COVID-19, підготовленому національною лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

Річний пік глобального тепловиділення вуглекислого газу в повітрі сягнув позначки на 50% вищої, аніж на початку індустріальної епохи.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив державним святом 17 вересня - день, коли у 1939 році радянські війська перейшли східний кордон Польщі та рушили назустріч військам нацистської Німеччини. 

Поліція впіймала зловмисників, які в Києві вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.

По річці Дніпро між містами незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи "Ракета", першим планують запустити маршрут "Київ — Канів" із зупинками в інших містах.

В УЄФА кажуть, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки. В РФ заявили, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка позбавив  Лукашенка звання почесного доктора.

Представник Росії у Криму 7 червня заявив про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через відсутність води в Північно-Кримському каналі.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: