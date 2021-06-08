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Українці Угорщини попросили Орбана допомогти Україні вступити в НАТО

Вівторок, 8 червня 2021, 08:35
Українці Угорщини попросили Орбана допомогти Україні вступити в НАТО

Напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО українські громадські організації Угорщини звернулись до угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з проханням підтримати надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Лист-звернення, підтриманий головою Товариства української культури Угорщини Ярославою Хортяні, головою української асоціації "Єдність" Вікторією Петровською та членом правління українського культурного об’єднання області Чонград Вікторією Штефуцою, є у розпорядженні "Європейської правди".

У листі наголошується, що 14 червня відбудеться саміт НАТО. У цьому зв’язку підписанти підкреслюють, що забезпечення трансатлантичної безпеки неможливе без припинення російської агресії проти України.

"Українська громада Угорщини вдячна за незмінну підтримку угорським Урядом відновлення територіальної цілісності і миру в Україні, тому дуже важлива ваша підтримка надання Україні Плану дій щодо надання повноправного членства", - сказано у зверненні до угорського прем’єр-міністра.

"Підтримка України, надання їй Плану дій щодо членства в НАТО уже зараз і реалізація обіцянки Бухарестського саміту про членство вже в недалекому майбутньому стали би найкращою відповіддю з боку Альянсу на російську агресію проти України та проти всього демократичного співтовариства", - додають українці в Угорщині.

Вони також згадали про те, що все ще залишається можливість долучити Україну до участі в саміті НАТО.

"Беручи до уваги вищенаведене, було б дуже важливо, щоб президент України Володимир Зеленський особисто чи в онлайн-режимі з перших вуст проінформував лідерів країн-членів Альянсу про ситуацію в Україні.  Членство НАТО - це не лише безпека Української держави, але і всього демократичного світу", - сказано у зверненні.

Як відомо, Угорщина з 2017 року блокує проведення зустрічей між Україною та НАТО на найвищому рівні через освітній конфлікт. Згодом відносини між двома країнами додатково загострилися через вимоги Будапешта вирішити мовне питання.

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