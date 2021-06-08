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Лукашенко хоче озброїти білорусів вітчизняною зброєю на випадок війни

Вівторок, 8 червня 2021, 11:47

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив завдання розвитку в країні власного виробництва стрілецької зброї.

Джерело: Лукашенко, заслуховуючи доповідь про підсумки роботи та перспективи розвитку військово-промислового комплексу, цитує держінформагентство БелТА, Пул Первого

Пряма мова: "Ми повинні мінімум зброї виробляти у себе. Тому що всяке може трапитися і сподіватися на заморського якогось дядька, що нам привезуть зброю, не варто. Треба мати свою".

Деталі: Лукашенко позначив як важливу ​​тему розвиток вітчизняного виробництва стрілецької зброї. "Ми не збираємося когось перемагати", - заявив при цьому він.

"Якщо, не дай бог, якийсь конфлікт, війна, кожна сім'я, територіальні органи повинні бути озброєні всім комплексом стрілецької зброї. Тоді ворог, противник буде розуміти, що з нами краще не зв'язуватися", - підкреслив самопроголошений президент.

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати. Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.

Теми: ЛукашенкоБілорусьзброя


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