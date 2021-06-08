Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боротьба з кримінальними "авторитетами": рецидивісту повідомили про підозру

Вівторок, 8 червня 2021, 12:12

Кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу від директора приватного підприємства.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: Відомо, що зловмисник – неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство та розбій. Має суттєві зв’язки з криміналітетом на Закарпатті та статус так званого "смотрящого" за одним із районів у регіоні.

За даними слідства, користуючись цим, він вимагав у директора одного з місцевих підприємств "борг" для поповнення "общаку". При цьому тиснув психологічно, погрожуючи фізичною розправою.

Як результат, правоохоронці повідомили кримінальному "авторитету" про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

 

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Дослівно поліція: "Треба зазначити, що підозрюваний у числі 111-ти кримінальних  "авторитетів", включених до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони".

Передісторія:

  • 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Володимир Зеленський уточнив, що санкції вводять проти 557 ворів у законі, більшість із яких не в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.
  • 4 червня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні з 34 "ворів у законі" не лишилося жодного, а кримінальних авторитетів залишилося 42 зі 111-ти, зафіксованих на початок року . 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...