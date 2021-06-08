Боротьба з кримінальними "авторитетами": рецидивісту повідомили про підозру

Кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу від директора приватного підприємства.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: Відомо, що зловмисник – неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство та розбій. Має суттєві зв’язки з криміналітетом на Закарпатті та статус так званого "смотрящого" за одним із районів у регіоні.

За даними слідства, користуючись цим, він вимагав у директора одного з місцевих підприємств "борг" для поповнення "общаку". При цьому тиснув психологічно, погрожуючи фізичною розправою.

Як результат, правоохоронці повідомили кримінальному "авторитету" про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Дослівно поліція: "Треба зазначити, що підозрюваний у числі 111-ти кримінальних "авторитетів", включених до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони".

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