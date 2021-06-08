Боротьба з кримінальними "авторитетами": рецидивісту повідомили про підозру
Кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу від директора приватного підприємства.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції
Деталі: Відомо, що зловмисник – неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство та розбій. Має суттєві зв’язки з криміналітетом на Закарпатті та статус так званого "смотрящого" за одним із районів у регіоні.
За даними слідства, користуючись цим, він вимагав у директора одного з місцевих підприємств "борг" для поповнення "общаку". При цьому тиснув психологічно, погрожуючи фізичною розправою.
Як результат, правоохоронці повідомили кримінальному "авторитету" про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Дослівно поліція: "Треба зазначити, що підозрюваний у числі 111-ти кримінальних "авторитетів", включених до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони".
Передісторія:
- 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Володимир Зеленський уточнив, що санкції вводять проти 557 ворів у законі, більшість із яких не в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.
- 4 червня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні з 34 "ворів у законі" не лишилося жодного, а кримінальних авторитетів залишилося 42 зі 111-ти, зафіксованих на початок року .