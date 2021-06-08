Тупицький: Я чистий перед судом

Ексглава Конституційного суду Олександр Тупицький, якого підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка, заявив, що чистий перед судом і сподівається на справедливість.

Джерело: Тупицький в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Хіба це адекватно до глави КС застосовувати по такій справі взагалі такий запобіжний захід.

Я перед судом чистий. Я до суду з’являюся і відношусь з повагою, тому що надіюсь на справедливий суд".

Деталі: За його словами, він мав поважні причини, тому не з’являвся на деякі попередні засідання суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

Запобіжний захід Тупицькому знову не обрали. Наступне засідання суду відбудеться 21 липня.

Що було раніше: 1 червня ексглава Конституційного суду Олександр Тупицький нарешті з’явився на засідання Печерського райсуду Києва, але запобіжний захід йому не обирали. До того він кілька разів ігнорував засідання суду, а прокурори клопотали про примусовий привід.

ОГП просить для Тупицького запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень та покладення на обвинуваченого низки зобов'язань.

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