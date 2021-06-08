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Тупицький: Я чистий перед судом

Вівторок, 8 червня 2021, 12:37
Тупицький: Я чистий перед судом

Ексглава Конституційного суду Олександр Тупицький, якого підозрюють у неправдивих свідченнях та підкупі свідка, заявив, що чистий перед судом і сподівається на справедливість.   

Джерело: Тупицький в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Хіба це адекватно до глави КС застосовувати по такій справі взагалі такий запобіжний захід.

Я перед судом чистий. Я до суду з’являюся і відношусь з повагою, тому що надіюсь на справедливий суд".

Деталі: За його словами, він мав поважні причини, тому не з’являвся на деякі попередні засідання суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

Запобіжний захід Тупицькому знову не обрали. Наступне засідання суду відбудеться 21 липня.

Що було раніше: 1 червня ексглава Конституційного суду Олександр Тупицький нарешті з’явився на засідання Печерського райсуду Києва, але запобіжний захід йому не обирали. До того він кілька разів ігнорував засідання суду, а прокурори клопотали про примусовий привід. 

ОГП просить для Тупицького запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень та покладення на обвинуваченого низки зобов'язань.

Передісторія: 

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. Пізніше Зеленський скасував указ про призначення Тупицького на посаду судді КС.
  • 19 січня 2021 року ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

Українська правда

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Теми: ТупицькийКСсудКонституція
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