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В Україні буде тепло, місцями дощитиме

Вівторок, 8 червня 2021, 12:46

Найближчої доби в Україні очікується тепла погода, місцями можливі дощі та грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі 9 червня в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями очікується невеликий дощ, вдень у більшості областей помірні короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

У Києві в середу вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25​​°.

10 червня в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами (вночі місцями невеликі). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, удень 20-25°; в Карпатах вночі 4-9°, удень 14-19°.

У столиці в четвер вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Додатково: Вранці 8 червня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 19-21°, в Дніпрі поблизу Києва - 19°.

Теми: погода


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