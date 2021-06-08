В Росії до виборів не допустили десятки тисяч кандидатів за останні роки – дослідження

З 2007 року Центральна виборча комісія Росії не зареєструвала на виборах різного рівня 120 тисяч людей, або 7% від усіх висунутих кандидатів.

Джерело: "Медуза" з посиланням на дослідження "Важных историй"

Деталі: Повідомляється, що серед тих, кого не допустили до виборів, 20 тисяч осіб висувалися від "системних партій" (чотири політсили, які зараз у Держдумі), а решта 100 тисяч йшли на вибори від незалежних партій або як самовисуванці.

Згідно з дослідженнями, кандидатам, які йшли на вибори не від "Єдиної Росії", КПРФ, ЛДПР і "Справедливої ​​Росії", відмовляли в реєстрації в десять разів частіше: за 15 років ЦВК не зареєструвала тільки 2% кандидатів від "системних партій", а також відмовив в реєстрації 25% представників "несистемних партій" і 13% самовисуванців.

З 2003 до 2016 року самовисуванцям в кілька разів частіше стали відмовляти в реєстрації на виборах в Держдуму. Якщо на виборах 2003 року зареєстрували 63% самовисуванців, то в 2016 році - тільки 8%. При цьому на виборах в Держдуму в 2007, 2011 і 2016 роках у всіх випадках зареєстрували 100% кандидатів від путінська "Єдиної Росії".

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.